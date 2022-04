Mudingayi: "Origi? Nei top club devi sempre giocarti il posto: servono i fatti, non le parole"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato nell'edizione odierna di Tuttosport, Gaby Mudinagayi ha parlato così del probabile approdo di Origi al Milan. Queste le sue parole: "In questi top club devi giocarti sempre il posto. Da quando arrivi, al tuo ultimo giorno. Origi dovrà far vedere le sue qualità e dimostrare con i fatti e non a parole, di quello di cui è capace. Sarebbe inutile per lui dire: "Io sarò", "Io giocherò". Conta il campo e lui lì saprà comportarsi più che bene".