Mudingayi su Saelemaekers: "Si è inserito molto bene al Milan, è cresciuto tanto"

L'ex centrocampista Gabi Mudingayi, allenato anche da Pioli in carriera, è venuto a visitare il suo ex tecnico ieri in quel di Milanello e ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. L'ex Lazio e Bologna ha parlato così di Alexis Saelemaekers, suo connazionale: "I tifosi amano questo tipo di giocatori, quelli che quando sono chiamati in causa danno sempre il massimo. Lui si è inserito bene al Milan, a mio parere il matrimonio sta funzionando. Alexis è cresciuto tanto. La dimostrazione di come Pioli sia veramente in gamba, un allenatore molto preparato. I giovani calciatori come Saelemaekers, ma lo stesso si può dire pure per De Ketelaere, sono fortunati a essere allenati da un tecnico capace come lui".