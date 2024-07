Mueller (PUMA) sull'Away kit: "Testimonianza della legacy e raffinatezza del Milan"

vedi letture

AC Milan e PUMA hanno presentato ufficialmente oggi l’Away kit del Club per la stagione 2024/25, che fonde una raffinatezza senza tempo con un design moderno per incarnare l'essenza del Milanismo.

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha aggiunto: "Questo Away Kit è una testimonianza della legacy di AC Milan e della raffinatezza che il Club incarna. Abbiamo voluto creare una maglia che non solo rendesse omaggio alla ricca storia di AC Milan e alle sue origini, ma che incorporasse anche una tecnologia all'avanguardia. Siamo orgogliosi di sostenere il cammino del Milan con un kit che unisce eleganza e innovazione".