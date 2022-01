Mundo Deportivo - Tolto al Milan il gol del vantaggio: clamoroso errore dell'arbitro

Il Mundo Deportivo, autorevole quotidiano spagnolo, sulle proprie pagine ha parlato dell’enorme errore arbitrale accaduto ieri al Milan nel match contro lo Spezia, titolando: “Clamoroso errore dell'arbitro che ha tolto al Milan il gol del vantaggio”. L’arbitro Marco Serra non potrà dormire sonni tranquilli sapendo che il suo errore ha privato la squadra rossonera di una vittoria che sarebbe stata accompagnata dal primo posto momentaneo in Serie A. Al 92', e con il Milan tutto concentrato a cercare il gol della vittoria contro lo Spezia, l'arbitro ha sbagliato non concedendo un netto vantaggio che si è concluso con un sinistro in rete di Junior Messias. Il croato Ante Rebic stava attaccando la porta quando è stato atterrato da un avversario. Serra si precipita fischiando il fallo e non lasciando che prosegua l'azione. Avendo fischiato prima, il VAR non è potuto intervenire e il gol non è stato assegnato nonostante le insistenti proteste dei milanisti. Il Milan finisce per perdere la partita dopo un letale contropiede dello Spezia.