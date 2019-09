Musacchio, il rifinitore che non ti aspetti: come lui nessuno in Serie A

Un dato curioso, a dimostrazione della crescita del difensore argentino, dice che Mateo Musacchio ha servito sei passaggi per un tiro di Suso in questa Serie A, record di occasioni create da un giocatore per un singolo compagno di squadra in questo campionato. Contro l’Inter è arrivato quello che finora è l’unico gol nel massimo campionato italiano di Musacchio (lo scorso marzo).