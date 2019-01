Musacchio, nessun cartellino giallo nel girone d'andata

Mateo Musacchio è il nono calciatore rossonero per utilizzo nel campionato in corso, il che lo definisce uno dei "titolari" del Milan di Gattuso. L'argentino si distingue per un dato importante: è l'unico dell'undici tipo (insieme a Cutrone, che però ha giocato meno) a non aver mai ricevuto un singolo cartellino durante il girone d'andata. Il che è abbastanza singolare, essendo un centrale difensivo.