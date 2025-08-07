Musah tra Milan e Napoli, Marchetti: "Max Allegri stima molto il centrocampista rossonero..."

Il mercato del Milan, sia in entrata che in uscita non sembra esser finito qui. Infatti, il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato così a Sky sport della situazione, delicata e particolare che vede Yunus Musah al centro di un vortice di mercato. Le sue dichiarazioni sul futuro dell’americano:

“Sappiamo che Yunus Musah è sempre stato nella lista di Antonio Conte e quindi del Napoli. Con gli azzurri potrebbe giocare in ogni ruolo del centrocampo, garantendo fisicità e duttilità, anche corsa. Ciò che dico io però, è che anche Allegri ha molta stima di Musah..“.