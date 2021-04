Museo di Coverciano diventa set per documentario su Astori

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il Museo del Calcio a Coverciano è diventato il set per un documentario in ricordo di Davide Astori, prodotto dalla rivista Edera e incentrato sulla realizzazione a Firenze del murale dedicato al capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo di tre anni fa. Il progetto del murale è stato ideato dalla Fondazione Cure2Children in collaborazione con il Comune di Firenze: l'opera verrà realizzata dall'artista siciliano Giulio Rosk grazie ad una campagna di crowdfunding attualmente attiva sulla piattaforma GoFundMe e occuperà una parete di 240 metri quadrati in via Canova n.166. Un'iniziativa per ricordare Astori e il suo impegno per i bambini. All'interno del Museo del Calcio è conservata la maglia azzurra del difensore, la numero 13 indossata in occasione dell'amichevole Italia-Germania disputata a Milano il 15 novembre 2016. (ANSA).