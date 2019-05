MVP Milan-Frosinone: Donnarumma si guadagna il titolo

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha reso noto che Donnarumma, grazie al rigore parato a Ciano contro il Frosinone, si è guadagnato il titolo di MVP in Milan-Frosinone, votato dai tifosi rossoneri attraverso i social.

The great wall of Gigio 🛡 A shutout that included the penalty save that rallied the team! @gigiodonna1 you have been elected @Emirates MVP for #MilanFrosinone

Un muro chiamato Donnarumma 🛡 Con le sue parate decisive è Gigio il vostro MVP di Milan-Frosinone! pic.twitter.com/KX4blj0UGY