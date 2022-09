Nagelsmann su Lewandowski: "Ha dato tanto al Bayern, spero i tifosi lo applaudano"

MilanNews.it

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Barcellona, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

su Lewandowski: "Se lo vedrò, gli stringerò la mano. Sarei felice se i nostri tifosi lo accogliessero bene. Sarebbe normale per qualcuno che ha dato così tanto al club. Ed è così che dovrebbero andare le cose. Non so se Lewy è il giocatore più pericoloso, ma sono certo che è la minaccia offensiva più grande. Ma se non non gli sarà concesso di ricever palla, sarà difficile per lui segnare".