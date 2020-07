Napoli, accordo di massima con Boga: resta da colmare la distanza con il Sassuolo

Il Napoli è pronto a mettere a segno un colpo per l'attacco. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, i partenopei avrebbero trovato l'accordo di massima con Jeremie Boga, profilo che è seguito anche dal Milan, per la prossima stagione, consegnando a Gennaro Gattuso un esterno di valore per il reparto offensivo. Adesso però serve colmare la distanza con il Sassuolo.