Napoli ancora più favorito in Serie A? Conte: "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire"

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano delle Lazio, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha così parlato del momento della sua squadra e del campionato come unica competizione da qui al termine della stagione.

Così Conte a Mediaset

"Non sono assolutamente deluso, se non per essere uscito dalla competizione. Questo deve portare arrabbiatura, sapevamo che fare questa scelta poteva portare dei rischi però dovevamo farla perché tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità di giocare una partita ufficiale se non quella col Palermo. Era giusto far giocare chi si impegna e dà l'anima durante la settimana, se siamo partiti così bene in classifica è anche merito loro. Dispiace uscire dalla competizione, ma c'era la necessità di fare certe valutazioni".

Napoli ancora più favorito in campionato dopo questa eliminazione?

"Noi dobbiamo lavorare e pensare soltanto a noi stessi, si dice che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Andiamo avanti per la nostra strada, lasciamo agli altri le considerazioni. Dobbiamo continuare a costruire, le scorciatoie nella vita non esistono".