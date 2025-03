Napoli, attenzione a Lukaku: il Milan la sua vittima preferita

Perfetto equilibrio nelle ultime 12 sfide in Serie A tra Napoli e Milan con quattro successi per parte e quattro pareggi, dopo che gli azzurri erano rimasti imbattutti in tutti i precedenti otto match contro i rossoneri in campionato, vincendone sei.

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N) e non ha mai collezionato sette trasferte di fila senza sconfitte contro gli azzurri nella propria storia.

Lukaku pericolo numero uno

Dal suo esordio in un club di Serie A nel 2019/20, Romelu Lukaku ha preso parte a otto gol (6G+2A) in 818 minuti giocati contro il Milan tra tutte le competizioni (una rete o assist ogni 102’): solo Lautaro Martínez (10) è stato coinvolto in più reti contro i rossoneri nel periodo tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei, ma con 621 minuti a disposizione in più rispetto al belga (una partecipazione attiva ogni 144’).