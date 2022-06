Napoli, Dries Mertens ad un passo dall'addio a parametro zero

© foto di www.imagephotoagency.it

A 48 ore dalla scadenza del contratto di Dries Mertens con il Napoli, non ci sono novità in merito alla sua possibile permanenza in azzurro. Nessun movimento, nessuna telefonata, questa volta nemmeno una mail. Tra il giocatore e il club è calato il silenzio che secondo Il Corriere dello Sport pare a tutti gli effetti il preludio all'addio definitivo. Non ci sono segnali distensivi tra le parti che facciano immaginare un clamoroso colpo di coda nella trattativa che si è arenata davanti alle richieste del belga e alle risposte di De Laurentiis. Mertens ha dichiarato anche dopo la Nations League di voler restare, ma alle parole non sono seguiti i fatti da parte di nessuno. Una nuova proposta di rinnovo, attesa dal calciatore dopo il no alle sue richieste, non è mai arrivata. Ormai siamo agli sgoccioli e solo un colpo di scena potrebbe cambiare l'esito di un divorzio ormai praticamente scontato.