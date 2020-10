Napoli, Elmas e Zielinski negativi dopo tre settimane

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Piotr Zielinski ed Eljif Elmas sono negativi al covid-19. I due calciatori del Napoli sono guariti dal virus che li ha tenuti in scacco ma in maniera asintomatica per oltre tre settimane, visto che la prima positività è stata quella di Zielinski il 2 ottobre scorso. I due giocatori sono stati in isolamento a casa per questo periodo. cercando di tenersi in forma. Presto dovrebbero riaggregarsi alla squadra per riprendere gli allenamenti. (ANSA).