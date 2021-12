Napoli in ansia per Lozano: trasferito in ospedale dopo lo scontro tremendo con Ndidi

Appena prima dell’intervallo, Luciano Spalletti è infatti costretto a sostituire Hirving Lozano. L’attaccante messicano, che peraltro potrebbe aver perso un dente nell’impatto, è andato a finire contro il fianco del colosso Ndidi. Botta spaventosa, anche se non tanto per fortuna da rendere incosciente il Chucky. Abbastanza, però, per costringerlo a uscire in barella e metterlo ai box. Al suo posto, dentro Kevin Malcuit.

Il messicano, uscito a fine primo tempo di Napoli-Leicester, è stato immediatamente caricato su un’ambulanza e portato in ospedale per gli accertamenti del caso, riferiscono i colleghi di Sky.