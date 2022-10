Napoli, Inter, Juve, Juric: Milan a Torino per rispondere agli stimoli. Formazione: Pioli ha scelto il trequartista

MilanNews.it

Storicamente è una delle trasferte più ostiche per il Milan e la tendenza è stata confermata anche ad aprile scorso quando i granata furono l'ultima squadra a fermare i rossoneri prima dello straordinario e netto rush finale Scudetto: il Torino di Juric è avversario complicato sempre e questo è già di stimolo per non pensare al Salisburgo, ma...



Tanti stimoli

Ma non è certo l'unico. Intanto, cominciamo dalla sfida diretta contro Vlasic e compagni che, per più larghe vedute, riguarda Serie A e Champions League: "Siamo partiti - ha spiegato Pioli in conferenza stampa - con questo obiettivo: finire il 13 novembre più avanti possibile in campionato con superamento del girone di Champions. Abbiamo 5 partite molto molto importanti. La squadra sta bene. Contro Juric è sempre molto stimolante, perché ti obbliga a trovare soluzioni e ci siamo preparati". Oltre a questo confronto tattico sul campo, gli stimoli a cui il Milan deve rispondere stasera sono arrivate dalle avversarie di sempre e da quelle per lo Scudetto: il Napoli e l'Inter hanno battuto facilmente Sassuolo e Sampdoria e la Juventus ha vinto di misura a Lecce. È chiaro che non si devono perdere punti su queste rivali già scese in campo.



La probabile formazione

Per farlo, Stefano Pioli si affiderà ad un undici ricco di titolari con qualche doverosa rotazione. Tatarusanu confermato in porta, con Kalulu, Gabbia, Tomori (al rientro dopo la squalifica in Champions) e Theo Hernandez in difesa. Tonali con l'ex Pobega in mezzo, mentre rifiata Bennacer. Davanti tocca ad Origi, supportato a sinistra da Leao, a destra da Messias e al centro dal recuperato Brahim Diaz, preferito dal primo minuto a De Ketelaere.