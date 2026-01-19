Napoli, Juan Jesus: "Non dobbiamo permettere a Inter e Milan di allontanarsi troppo"
Juan Jesus, difensore del Napoli, si è così espresso a Dazn sulla lotta Scudetto: “Sono mancati un po’ i risultati nell’ultimo periodo, ma il campionato è ancora lungo e c’è tutto il girone di ritorno da giocare. Questi tre punti erano davvero importanti per noi: dovevamo mandare un segnale. Abbiamo avuto e stiamo avendo diversi infortuni, ma non dobbiamo attaccarci a queste cose. Il nostro è un gruppo completo e chi scende in campo deve farsi trovare pronto.
Dispiace per le tante assenze, ma continuiamo con quelli che abbiamo. Scudetto? La situazione è positiva, siamo lì vicino. Non dobbiamo permettere che le altre si allontanino troppo”,
