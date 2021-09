Napoli-Juventus, lite nel finale di gara tra Spalletti e Allegri

Lite nel finale di gara di Napoli-Juventus tra i due tecnici, Spalletti e Allegri. Al fischio finale l'allenatore dei partenopei si è recato nello spogliatoio juventino per salutare Max, ma qualche parola di Allegri sul comportamento di Spalletti nei confronti dell’arbitro in campo non è piaciuta allo stesso allenatore del Napoli. "Non ho mai protestato con l’arbitro e non abbiamo litigato con Allegri durante la gara. Non ho mai vinto contro di lui, per una volta che vinco mi viene a fare la morale sugli arbitri?" riporta Gianluca Di Marzio.