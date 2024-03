Napoli, Kvaratskhelia va ko con la Georgia a pochi giorni dalla sfida con l'Atalanta

Brutte notizie per il Napoli. Pochi istanti fa, infatti, Khvicha Kvaratskhelia ha dovuto lasciare il campo al minuto 108 dei tempi supplementari in occasione di Georgia-Grecia, playoff decisivo per la qualificazione al prossimo Europeo. Con la gara ancora sullo 0-0, l'esterno del Napoli si è accasciato a terra da solo, accusando un problema all'inguine della coscia sinistra.

Subito soccorso dai medici della Georgia, Kvara è stato costretto al cambio obbligato immediato. Il tutto, a poche ore dalla ripresa del campionato che vedrà il Napoli di Calzona affrontare la delicata sfida contro l'Atalanta.