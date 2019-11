Napoli, Mertens recupera per il Milan. Ancelotti farà a meno di tre pedine

Problema infortunati in casa Napoli. Mertens ieri ha rimediato una botta nel match tra Russia e Belgio, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Per la partita contro il Milan, sabato prossimo, il belga dovrebbe recuperare. Chi invece certamente non ci sarà, riferisce il Corriere del Mezzogiorno, è Milik, il cui infortunio l'ha costretto a lasciare il ritiro della Polonia. A San Siro dovrebbero mancare anche Manolas e Ghoulam