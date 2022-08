Napoli, pronto il rilancio per Raspadori: il Sassuolo chiede 35 milioni più 5 di bonus

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver ricevuto una risposta negativa all'ultima offerta, il Napoli è intenzionato a fare un nuovo rilancio per Giacomo Raspadori: i partenopei sono pronti a offrire 30 milioni più 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili e 3 più difficili. Con questo nuovo rilancio il clun azzurro spera di convincere il Sassuolo a cedere il suo attaccante (accostato anche al Milan in questa sessione di mercato). Il sodalizio neroverde, però, al momento non si muove dalla richiesta di 35 milioni più 5 di bonus per il classe 2000.