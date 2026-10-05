Nations League, inizia la 4^ giornata con l’Italia in campo: tutte le partite in programma oggi
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Di seguito il programma delle partite di oggi della UEFA Nations League.
Dopo le partite di ieri che hanno chiuso la 3^ giornata della UEFA Nations League, parte questa sera la 4^ giornata della competizione. Di seguito tutte le partite in programma.
NATIONS LEAGUE, LE PARTITE DI OGGI
Cipro - Lettonia ore 18:00
Montenegro - Armenia ore 20:45
Romania - Svezia ore 20:45
Bosnia - Polonia ore 20:45
Ucraina - Ungheria ore 20:45
Iralnda del Nord - Georgia ore 20:45
Italia - Turchia ore 20:45
Francia - Belgio ore 20:45
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