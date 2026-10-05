Nations League, inizia la 4^ giornata con l’Italia in campo: tutte le partite in programma oggi

Nations League, inizia la 4^ giornata con l’Italia in campo: tutte le partite in programma oggiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna
Di seguito il programma delle partite di oggi della UEFA Nations League.

Dopo le partite di ieri che hanno chiuso la 3^ giornata della UEFA Nations League, parte questa sera la 4^ giornata della competizione. Di seguito tutte le partite in programma.

NATIONS LEAGUE, LE PARTITE DI OGGI

Cipro - Lettonia ore 18:00

Montenegro - Armenia ore 20:45

Romania - Svezia ore 20:45

Bosnia - Polonia ore 20:45

Ucraina - Ungheria ore 20:45 

Iralnda del Nord - Georgia ore 20:45

Italia - Turchia ore 20:45

Francia - Belgio ore 20:45