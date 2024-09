Nations League, Italia-Israele: biglietti in vendita dal 17 settembre

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Prenderà il via alle ore 12 di martedì 17 settembre, in prelazione per i possessori della card Vivo Azzurro, la vendita dei biglietti per Italia-Israele. Il match, quarta partita del girone della Uefa Nations League, si giocherà lunedì 14 ottobre (ore 20.45) allo Stadio Friuli di Udine. Giovedì 19 settembre alle ore 12 inizierà la vendita libera: i tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Anche per la sfida di Udine, in programma quattro giorni dopo l'incontro di Roma con il Belgio, la Figc ha deciso di mettere in vendita i biglietti a prezzi popolari (Curve a partire da 14 euro), con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.

Sono 9 i match disputati dalla Nazionale a Udine, dove l'Italia è imbattuta avendo collezionato 7 vittorie e 2 pareggi. Il 'Friuli' tornerà ad abbracciare gli Azzurri cinque anni e mezzo dopo l'ultimo precedente che risale al 23 marzo 2019, quando Nicolò Barella e Moise Kean firmarono il successo per 2-0 sulla Finlandia in un incontro valido per le qualificazioni a Euro 2020. (ANSA).