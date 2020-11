Nations League, l'Italia alla final four (da organizzatrice) se batte la Bosnia. Tutte le combinazioni

Con la vittoria di ieri, l’Italia mette un piede nella final four di Nations League. Che, a quel punto, il nostro Paese ospiterebbe. Ma andiamo con ordine. Dopo aver battuto la Polonia, gli azzurri di Roberto Mancini sono al primo posto nel gruppo 1 della Lega A, con 9 punti, uno in più dell’Olanda, a una giornata dal termine della fase a gironi.

Cosa serve per andare in Final Four. Battere la Bosnia: con un successo su Pjanic & Co, gli azzurri sarebbero infatti certi del passaggio del turno come prima del girone. Ma potrebbe andare bene anche un pareggio, purché l’Olanda non batta la Polonia. E persino una sconfitta, a patto che la sfida tra oranje e polacchi finisca in parità.

A ottobre in Italia? Dato che ad ospitare la final four della Lega A (semifinali e finale tra le squadre arrivate prime nei rispettivi gruppi) sarà la vincitrice del gruppo 1, cioè quello dell’Italia, a quel punto l’organizzazione toccherebbe al nostro Paese. Quando? Al momento, l’appuntamento è in calendario dal 6 al 10 ottobre 2021.