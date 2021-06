Nazionale, Gravina: "L'Italia non parte in pole, ma c'è grande entusiasmo"

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Non è una Nazionale che parte in pole. Non parte con i favori del pronostico perché ci sono selezioni importanti. Partiamo con la convinzione di aver lanciato un nuovo progetto e di avere grande entusiasmo. Quell'energia e l'entusiasmo dei ragazzi ci permetterà di fare un buon percorso". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine della serata 'Euro Start' promossa e organizzata da Aips e Ussi. Sulla presenza del pubblico, il n.1 del calcio italiano ha aggiunto: "E' un messaggio di speranza. La cosa emozionante è rivedere gli spettatori all'interno dello stadio Olimpico e saremo in mondo visione. E' un messaggio di speranza per tutti". (ANSA).