Nazionali: Ecuador-Paraguay, Cuenca non sarà della partita

L’Ecuador ospiterà il Paraguay nella nona giornata di qualificazione per i Mondiali 2026. La partita, con fischio d’inizio alle ore 23.00 italiane, sarà un crocevia per le due formazioni. Per il Paraguay, non ci sarà spazio per il talento di Milan Futuro, Hugo Cuenca.

Ecuador: Galindez, Torres, Pacho, Hincapié, Preciado; Franco, Caicedo, Estupiñán, Plata, Valencia, Paéz.

Paraguay: Fernandez, Cáceres, Gomez, Balbuena, Alderete, Sandez, Bobadilla, Cubas, Enciso, Almirón, Arce.