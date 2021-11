Nazionali, i risultati dei rossoneri impegnati oggi: Kalulu decisivo, vince Bennacer. Ko decisivo per Kessie

Tanti rossoneri impegnati con le rispettive nazionale quest'oggi. Alexis Saelemaekers è partito dalla panchina subentrando al cinquantanovesimo in Belgio Galles, finita 1-1, rimediando anche un cartellino giallo. Solo panchina invece per Theo in Finlandia-Francia, terminata sul finale di 0-2. Poco meno di mezz'ora anche per Krunic, entrato al sessantaquattresimo in Bosnia-Ucraina, finita 0-2.

Ko decisivo per la Costa D'Avorio di Franck Kessie, che ha giocato l'intera sfida persa 1-0 con il Camerun, qualificato alla fase successiva. Pareggio per l'Algeria, che ha mantenuto la vetta del girone A grazie al 2-2 conquistato contro il Burkina Faso passando alla terza fase di qualificazione. Bennacer, partito titolare, ha giocato per ottantanove minut, prima di essere sostituito da Bedrane. Gol decisivo invece per Kalulu, che ha regalato i tre punti alla Francia nel sesto incontro di qualificazione agli Europei Under 21 vinto di misura contro la Macedonia del Nord.