Nazionali, i rossoneri impegnati nella serata di oggi

Altro giorno di partite per le nazionali sia per la Nations League in Europa che in Africa per le qualificazioni alla prossima coppa continentale. L'Italia di Florenzi, Calabria, Tonali e Pobega sarà impegnata alle 20.45 a Cesena contro l'Ungheria. Alla stessa ora l'Inghilterra di Fikayo Tomori, invece, sarà impegnata all'Allianz Arena di Monaco contro la Germania, nello stesso girone degli Azzurri. Rade Krunic, dal canto suo, giocherà con la sua Bosnia in casa contro la Romania alle ore 20.45. Alle ore 21 il Senegal di Ballo-Tourè invece sfiderà il Rwanda in trasferta. Infine, Marko Lazetic scenderà in campo alle 19 con la Serbia under19 nella sfida casalinga contro la Norvegia: l'attaccante rossonero è reduce dal gol contro l'Olanda di qualche giorno fa.