Nazionali, Kjaer andrà con la Danimarca. Dubbio Krunic

Kjaer e Krunic andranno in Nazionale? Così Stefano Pioli, ieri sera, ha risposto alla seguente domanda in conferenza stampa: "Kjaer penso di sì perché era una cosa minima. Krunic non credo ma non ne sono così sicuro".