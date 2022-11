Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Leao in panchina, doppietta per Lazetic

© foto di Antonello Gioia

Si riportano di seguito i resoconti dei calciatori del Milan impegnati ieri con le rispettiva nazionali:

Rafael Leão (Portogallo) | Non è entrato in campo, rimasto in panchina

17/11/2022 h 19:45: Portogallo 4-0 Nigeria (Amichevole) - Lisbona

Andrei Coubis (Romania Under 21)

17 novembre 2022: CSA Steaua 2-4 Romania U21, Ghencea - Amichevole

Marko Lazetić (Serbia Under 19) | 2 gol segnati in 90 minuti giocati da punta centrale e da capitano

Jan-Carlo Simić (Serbia Under 19) | Non entrato

17 novembre 2022: Macedonia del Nord U19 1-2 Serbia U19, Skopje - Qualificazioni Euro U19 2023