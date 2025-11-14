Nazionali, sono 4 i rossoneri impegnati nella giornata di oggi

Nazionali, sono 4 i rossoneri impegnati nella giornata di oggi
Oggi alle 13:20News
di Francesco Finulli

Questi i rossoneri impegnati oggi con le rispettive nazionali:

Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Isole Faroe, venerdì 14 novembre ore 20.45, Rijeka - Qualificazioni Mondiali 2026

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Svizzera-Francia, venerdì 14 novembre ore 19.30, Losanna - Qualificazioni Europeo U21 2027

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Polonia-Italia, venerdì 14 novembre ore 16.00, Stettino - Qualificazioni Europeo U21 2027

David Odogu (Germania Under 20)
Germania-Romania, venerdì 14 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20