Nazionali, sono 4 i rossoneri impegnati nella giornata di oggi
Questi i rossoneri impegnati oggi con le rispettive nazionali:
Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Isole Faroe, venerdì 14 novembre ore 20.45, Rijeka - Qualificazioni Mondiali 2026
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Svizzera-Francia, venerdì 14 novembre ore 19.30, Losanna - Qualificazioni Europeo U21 2027
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Polonia-Italia, venerdì 14 novembre ore 16.00, Stettino - Qualificazioni Europeo U21 2027
David Odogu (Germania Under 20)
Germania-Romania, venerdì 14 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20
