Nazionali, stasera in campo la Serbia: non c'è Jovic, titolare Pavlovic

Tra pochi minuti andrà in scena oggi la sfida tra Serbia e Andorra, match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Una gara importante per i padroni di casa, chiamati a non sbagliare contro un avversario sulla carta abbordabile.

Tra i rossoneri serbi, non figura Luka Jovic, escluso dalla lista dei convocati. In campo dal primo minuto invece Strahinja Pavlovic, pilastro della difesa serba e punto fermo per il futuro della Nazionale.