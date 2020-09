Come riporta "Calcio Finanza", Paolo Maldini è stato multato, dopo patteggiamento, per essere entrato nello spogliatoio degli arbitri senza mascherina, non rispettando le norme relative ai protocolli sanitari. L’episodio è avvenuto in occasione della gara di campionato tra Lazio e Milan del 4 luglio, con la Figc che ha emesso il comunicato della decisione lo scorso 26 agosto.