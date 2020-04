Nesta e l'addio al calcio: "Sono stato malissimo, ero diventato insopportabile"

Alessandro Nesta, intervenuto in live su Instagram con Bobo Vieri, ha parlato del periodo dopo il suo addio al calcio:

Ti manca giocare? “Sì. Tutti dicono di no quando smettono, io sono stato malissimo. I primi 6 mesi li ho presi come una vacanza, poi sono andato in crisi. Dopo 2 anni mi chiama Materazzi per andare a giocare in India, mia moglie mi ha detto di andare perché ero diventato insopportabile. Ora ho lo sfogo facendo l’allenatore, ma comunque giocare è un'altra cosa".