Nesta: "Kalulu e Tomori sono una coppia moderna. Romagnoli alla Lazio? Scelta di cuore"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alessandro Neasta, ex leader difensivo del Milan di Carlo Ancelotti, ha parlato proprio della difesa. Ecco le sue risposte alle domande che gli sono state fatte:

Il Milan l’anno scorso ha vinto anche grazie alla miglior difesa: pregi e difetti della coppia Tomori-Kalulu?

“Sono moderni, hanno coraggio, giocano alti e non temono l’uno contro uno. Certo, fossero italiani sarebbe meglio per la Nazionale, ma così non è. Pazienza”.

Romagnoli era considerato il suo erede, ma ha fatto il percorso opposto: dal Milan alla Lazio, nel pieno dell’età. Un passo indietro?

“Al Milan ha comunque giocato diversi anni ad alto livello. Poi sono arrivati nuovi in difesa e lì giocava di meno. Ha fatto una scelta di cuore, è tornato a casa, in una società importante, con un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Per me ha fatto bene”.