Nesta risponda a Fonseca: "È più facile affrontare il Real che il Monza? Non capisco"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima sfida del Monza contro la Lazio, l'allenatore dei biancorossi, ed ex giocatore del Milan, Alessandro Nesta, ha riacceso la polemica dopo le parole di Paulo Fonseca, secondo il quale è più difficile giocare contro squadre come il Cagliari o Bagai per l'appunto, piuttosto che il Real Madrid.

In merito a questo Nesta ha detto: "Per il Milan più facile affrontare il Real Madrid che il Monza? Non capisco. Non sarei capace a difendere nel calcio d'oggi".