Nesti: "Situazione complicata del Milan, per uscire dalle sabbie mobili avrei ceduto Donnarumma"

Carlo Nesti, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua in merito all'attuale situazione in casa rossonera: "Il Milan ha una situazione un po' complicata. Oggi i titolari erano tutti i vecchi. I rossoneri dovevano vendere alcuni giocatori per avere margini di manovra: per uscire da queste sabbie mobili avrei preso in considerazione la cessione di Donnarumma".