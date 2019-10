Niang: "Quando ero al Milan vinsi con la Lazio, spero di avere ancora fortuna"

Ritorno in Italia per l'ex rossonero M'Baye Niang, ora in forza al Rennes, domani impegnato contro la Lazio in Europa League. L'attaccante francese, intervenuto in conferenza stampa, è tornato alle sfide contro i biancocelesti quando ancora giocava al Milan: "La Lazio è una squadra che rispetta molto gli avversari, dovremo essere bravi noi e cercare di giocare come sappiamo. Ho affrontato questa squadra a San Siro, quando c'era già Inzaghi, e abbiamo vinto 2-0. Spero che la fortuna che ho avuto con la Lazio in passato la avrò anche domani".