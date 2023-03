Niente Fiorentina per Diaz. Pioli: "Ha avuto un lieve trauma distorsivo al ginocchio, faremo di tutto per recuperarlo per il Tottenham"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alla vigilia del match contro la Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa di Brahim Diaz che domani non sarà a disposizione: "Domani Diaz non ci sarà per una leggera distorsione al ginocchio, quindi domani toccherà a Charles. Brahim ha avuto un lieve trauma distorsivo al ginocchio, faremo di tutto per recuperarlo per il Tottenham".