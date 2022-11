Niente Italia-Inghilterra a Bari. La gara di qualificazione a Euro '24 si giocherà a Napoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sarà il San Nicola di Bari a ospitare la sfida fra Italia e Inghilterra, primo match di qualificazione ad Euro '24 in programma a marzo. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno la città pugliese sarebbe stata battuta sul filo di lana da Napoli a causa dei lavori di ristrutturazione che interesseranno lo stadio del capoluogo pugliese: "L’idea San Nicola, portata avanti direttamente dal sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro, con l’avallo ovviamente del patron dei biancorossi Luigi De Laurentiis, si sarebbe arenata dinanzi alla presa d’atto che l’«astronave di Renzo Piano», come il San Nicola è noto, non sarebbe stato completato, in tutti i suoi interventi, entro la data del match".