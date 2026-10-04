Nizegorodcew: "Ramos non viene valutato correttamente se si guarda solamente al dato dei gol segnati"

Alessandro Nizegorodcew, giornalista e tifoso milanista, si è così espresso a MilanVibes su Goncalo Ramos, attaccante del Milan.

Alessandro Nizegorodcew, giornalista e tifoso milanista, si è così espresso a MilanVibes su Goncalo Ramos, attaccante del Milan: “Su Ramos credo che ci sia un’analisi un po’ troppo superficiale, basata principalmente sui gol e sul numero di tiri che riesce a fare. In realtà, solo contro il Venezia ha avuto almeno cinque occasioni nitide; nelle altre partite ha fatto sempre fatica a trovare spazio e posizione per riuscire a calciare in porta. È evidente che la questione sia legata soprattutto a come la palla gli arriva. Nel gioco chiesto da Amorim, il lavoro di Ramos è fondamentale. Anche nel gol di Rabiot contro il Lecce, senza il movimento di Ramos il gol non lo fai. È un giocatore che magari non viene valutato correttamente se si guarda solamente al dato dei gol segnati, perché il suo lavoro all’interno del sistema di gioco è molto più ampio".

OGGI RAMOS IN CAMPO

Due i giocatori rossoneri impegnati con le rispettive nazionali nella giornata odierna: si tratta di Gonçalo Ramos e Strahinja Pavlovic. L'attaccante ha segnato nelle ultime due uscite col Portogallo, dimostrando un grandissimo stato di forma. Discorso diverso per il difensore, ma lì è tutta la Serbia ad essere in grande difficoltà nell'ultimo periodo.

Gonçalo Ramos

Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League

Strahinja Pavlovic

Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League