Njie fa faville col Torino, Simeone lo incorona: "È il nostro Leao"

Il Torino, dopo lo stop casalingo contro il Cagliari, è tornato alla vittoria nella prima gara del 2026: la formazione granata di mister Marco Baroni ha trovato una vittoria schiacciante per 0-3 in casa dell'Hellas Verona, allo stadio Marcantonio Bentegodi. Le reti hanno portato le firme di Simeone, Casadei e Njie: quest'ultimo è entrato negli ultimi dieci minuti e prima di segnare la rete del tris ha servito l'assist per il raddoppio. Ai microfoni di Sky Sport nel post gara, Giovanni Simeone ha parlato proprio di Njie, presente al suo fianco e nominato man of the match.

Le parole di Giovanni Simeone che incorona il compagno Njie dopo la partita con gol e assist: "È un bel momento, abbiamo fatto una buona partita anche se potevamo chiuderla un po' prima. Mi spiace per Montipò, è un amico mio e mi conosce. Non sapevo cosa fare, all'inizio ho pensato di dribblarlo, ma poi ho tirato subito e ho fatto bene. Njie per me è il nostro Leao, molto forte, forte nell'uno contro uno: deve essere umile e capire che manca ancora tanto e il suo cammino è ancora lungo".