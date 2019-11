Nocerino: "Attualmente la classifica del Milan è triste e pericolosa, ora conta fare punti"

Antonio Nocerino, ex rossonero ha parlato a TMW dell'attuale situazione del Milan: "In questo momento, oltre a essere triste, la classifica è anche pericolosa. I giocatori del Milan non sono abituati a lottare per la salvezza, per la quale serve la bava alla bocca. Mi auguro che ci possa essere una svolta e che la squadra ci metta più amor proprio e cattiveria. Adesso conta fare i punti, non giocare bene".