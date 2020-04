Nocerino: "Ho pensato di non sentirmi più all'altezza del Milan"

Intervenuto in live su Instagram con Mauro Suma, Antonio Nocerino ha parlato del Milan a 360 gradi: dal suo passato ai giocatori di oggi. Queste le sue parole: "Io personalmente vedevo giocatori come me che erano in una società talmente grande e che senza campioni facevano fatica. Ho iniziato a non percepire il Milan di una volta, quindi con serietà. Quando sono arrivato al Milan ho pensato ‘Voglio rimanere qui il più tempo possibile’. Poi ho iniziato a pensare che non mi sentissi all’altezza del Milan e quindi ho chiesto di andare via perché non volevo deludere le persone che ho conquistato con il mio carattere. Non c’erano giocatori in grado di sostituire giocatori del genere.”