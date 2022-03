Nocerino: "Ora il Milan deve pensare solamente al campo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, l'ex centrocampista rossonero, Antonio Nocerino, ha parlato così della corsa scudetto della squadra di mister Stefano Pioli: "Ora è il momento di pensare solo al campo e di spingere in ogni partita, provando a vincerle tutte. Bisogna pensare a sé stessi. Il Milan è da troppo tempo che non vince, aprire un nuovo ciclo sarebbe molto bello, un po’ come è successo alla Juve dal 2012 fino a due anni fa".