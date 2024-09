Nomination per il Pallone d'Oro: nessun club italiano tra i migliori al mondo

vedi letture

Attraverso i canali ufficiali de L'Equipe, sono stati svelati questo pomeriggio i candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2024 e dei premi secondari collegati a esso. La cerimonia di assegnazione si terrà il 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi.

Di seguito i candidati alla vittoria del premio come miglior club del 2024. A differenza degli scorsi anni, le candidate scendono a cinque, e fra queste non rientra nessuna italiana per la prima volta dopo un po' di anni.

I MIGLIORI CLUB AL MONDO: I CANDIDATI

Borussia Dortmund (Germania)

Girona (Spagna)

Bayer Leverkusen (Germania)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)