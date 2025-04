Non solo ds, casting anche per l'allenatore: Allegri, Sarri e Italiano i più gettonati

Sergio Conceiçao non sarà l'allenatore del Milan nella prossima stagione. In realtà il suo futuro è ancora tutto da scrivere, anche perché con una Coppa Italia in ballo potrebbero cambiare tante cose, ma le sensazioni che trapelano dalle parti di Casa Milan lasciano invece credere che il portoghese al termine di questa stagione libererà il suo ufficio di Milanello per lasciare spazio ad un altro allenatore.

Con il possibile arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo è stato fatto con insistenza il nome di Roberto De Zerbi, ma stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi del Corriere della Sera, i tre nomi più gettonati per la panchina del Milan sono quelli di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Importante precisare che al momento non esiste un favorito, anche perché l'ultima parola spetterà sempre e comunque al prossimo direttore sportivo.