Non solo l'attaccante. Per Giaccherini al Milan mancano almeno due difensori

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', l'ex calciatore ed oggi opinionista sportivo Emanuele Giaccherini ha parlato di Milan durante la rubrica dedicata all'inizio dell'era Fonseca, soffermandosi in modo particolare sulle parole rilasciate in conferenza stampa sia dall'allenatore portoghese che da Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni.

"Parto dalla base: io penso che per Fonseca avere la società così tanto vicina, come Ibra in prima persona, ti rafforzi nel ruolo di allenatore, quello che non ha avuto Pioli nell'ultimo anno. Io credo che vedremo un Milan bello, vedremo un Milan che giocherà tanto a calcio. Secondo me la difficiltà più grande per Fonseca sarà nel trovare l'equilibrio fra le due fasi, cioè la fase offensiva e la fase difensiva. Al Milan mancano almeno due difensori credo, quindi più che centravanti, cosa che il Milan ha urgente bisogno, dovrà pensare anche a sistemare un po' la difesa. Secondo me la difficoltà sarà quella, nel trovare proprio l'equilibrio nella squadra, nella sua completezza".