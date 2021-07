Non solo un modulo: Pioli studia un Milan "camaleontico"

Mister Pioli sta lavorando su più moduli per avere un Milan camaleontico nel corso della stagione. L’obiettivo del tecnico, come riporta il Corriere dello Sport, è avere una squadra capace di cambiare pelle e modificare assetto sia dall’inizio che a gara in corso. In particolare, l’allenatore rossonero ha provato la difesa a tre e anche stasera, nell’amichevole con il Nizza, potrebbe ripetere l’esperimento.